Сквош-клуб Drive

Обувь для игры на сквош-корте обязательно должна быть не с черной подошвой . Наиболее оптимальный вариант – это специализированная обувь для сквоша (например, линейка Asics Gel Blade, Adidas Stabil, кроссовки Harrow, Ashaway, Salming).



Такая обувь не только обеспечивает качественное сцепление с покрытием корта, но и защищает голеностопы и ахиллы от растяжений и разрывов. Однако для первых тренировок подойдет любая спортивная обувь, предназначенная для зала (для волейбола, гандбола, бадминтона и даже тенниса).