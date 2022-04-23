Сквош-клуб Drive

О клубе Drive
Ждём в гости!
Тарифы
На аренду кортов и персональные тренировки
Аренда корта
Прайм-тайм
2.300 ₽/час
будни 07-12, 18-23;
выходные 10-19
Аренда корта
Лайт-тайм
1.500 ₽/час
будни 12-18;
выходные 08-10, 19-23
Абонементы (аренда)
- 5 часов Прайм-тайм: 11.000 ₽
- 5 часов Лайт-тайм: 7.000 ₽
- 10 часов Прайм-тайм: 21.000 ₽
- 10 часов Лайт-тайм: 13.000 ₽
Специальные условия
для тренеров
Intro
(первая тренировка)
4.000 ₽/час
Любое время. В стоимость включена аренда корта и аренда ракетки (при необходимости). Полотенца и мячи – бесплатно.
** Только зальная обувь со светлой подошвой. Внимательно читаем FAQ перед посещением.
Персональная тренировка
4.500 ₽/час
Любое время. В стоимость включена аренда корта и аренда ракетки (при необходимости). Полотенца и мячи – бесплатно.Онлайн-бронирование
Тренировка с
топ-тренером
6.000 ₽/час
Любое время. В стоимость включена аренда корта и аренда ракетки (при необходимости). Полотенца и мячи – бесплатно.Записаться через Telegram
Расписание
Групповые тренировки и клубные часы
|Понедельник
|-
|Вторник
|20:00 - 23:00 | Клубные часы (Beginners, M3)
Стоимость участия – 1.500 ₽ с участника
|Среда
|-
|Четверг
|-
|Пятница
|20:00 - 24:00 | Клубный Пятничник (любой уровень): 20-22 играем в сквош, 22-24 играем в настольные игры.
Стоимость участия – 1.500 ₽ с участника
|Суббота
|-
|Воскресенье
|20:00 – 23:00 | Клубные часы (уровень M2/M1)
Стоимость участия – 1.500 ₽ с участника
Команда
Наши любимые тренеры
Екатерина Ушакова
Тренер WSF Level 1.
Первый разряд по сквошу.
Член Федерации Москвы по сквошу.
Входит в топ-20 российского рейтинга.
Победитель и призер Московских и региональных соревнований.
Прошла тренерские курсы Ирины Беляевой.
Проводит индивидуальные и групповые тренировки, спарринг-тренировки, тренировки на английском языке.
Сергей Кострыкин
Легенда Российского сквоша.
Тренер ESF Level 2.
Игрок сборной России с 2002 по 2009 гг.
Многократный призер российских турниров категории Elite и международных турниров серии Masters.
Опыт тренерской работы с 2002 г.
Персональные и групповые тренировки для игроков любого уровня, тренировки и отработка ударов с использованием пушки для сквоша.
Корпоративные и частные мероприятия
Устали от скучных корпоративов и хочется чего-то новенького? Мы можем организовать корпоратив или день рождения (взрослое/детское) под ключ. К вашим услугам наш клуб (закрываем полностью), лучший тренерский состав, аниматоры, кафе (до 30 человек), 3 кВт звука. Возможны ночные мероприятия.
Корпоративный сквош
Хотите улучшить физическую форму своих сотрудников и повысить их лояльность вашему бренду? Клуб Drive и наши лучшие тренеры к вашим услугам! Составим удобный график и план тренировок. Заключим договор, оплата по безналичному расчету ежемесячно.
Соцсети
Общий чат клуба в Telegram
Здесь можно найти соперника, найти тренера, оставить отзыв, поделиться пожеланиями/критикой.@SquashDrive
Инфо-канал клуба в Telegram
Последние новости, расписание тренировок и клубных часов, только информация от клуба.@SquashClubDrive
Свежие фоточки из клуба будем выкладывать здесь.@sqdrive
Ответы на часто задаваемые вопросы
Такая обувь не только обеспечивает качественное сцепление с покрытием корта, но и защищает голеностопы и ахиллы от растяжений и разрывов. Однако для первых тренировок подойдет любая спортивная обувь, предназначенная для зала (для волейбола, гандбола, бадминтона и даже тенниса).
Одежда аналогична одежде для бадминтона, тенниса.
Во-первых, Вы можете испортить впечатление от сквоша просто потому, что начнете неправильно в него играть. Тренер на первой тренировке (интро) расскажет короткую версию правил и объяснит, как правильно держать ракетку, как наносить удар справа и слева, как передвигаться по корту так, чтобы доставать мячи и при этом не мешать своему сопернику.
Во-вторых, непонимание схемы движения игроков на корте может быть травмоопасно: можно врезаться в соперника, ударить его ракеткой или попасть в него мячом.
Специально для тех, кто хочет попробовать сквош, у нас есть специальное предложение: Intro-тренировка по акции.
Короткую версию правил, знаний которых будет достаточно для того, чтобы начать играть, вам расскажет тренер на Интро-тренировке. Обычно для этого достаточно нескольких минут. Горячо рекомендуем как минимум первый раз (а лучше несколько первых раз) заниматься с тренером. Вам расскажут базовые принципы игры, основы техники и тактики, и простыми словами объяснят ключевые правила.
Если вы "заразитесь" сквошем (как мы) и будете участвовать в турнирах, то разберетесь и в тонкостях правил игры (которые возникают в основном из-за того, что оба игрока находятся на одной игровой площадке и в процессе игры могут друг другу мешать, и эти помехи можно по-разному трактовать, иногда субъективно).
В исследовании было отмечено, что для достижения 100 пунктов нужно двигаться 40 минут на пульсе около 160–170 ударов в минуту или 60 минут при 150–160 ударах в минуту. Чем менее подвижна физическая активность, тем дольше должны продолжаться занятия, чтобы получить очки PAI.
Сквош – это один из самых активных видов спорта и, соответственно, быстрых и непринужденных способов зарабатывать PAI, так как игра обычно проходит на высоком пульсе и дает высокую кардионагрузку. Час игры в сквош обычно дает игроку максимально достижимые 75 PAI за день.
Кроме того, сквош – это спорт №1 по энергозатратам среди всех видов спорта (за час активной игры можно сжечь до 1000 калорий). Журнал Forbes в 2003 году назвал сквош самым здоровым видом спорта по итогам собственного исследования.
Сквош-клуб Drive
Режим работы:
будни 07:00 – 23:00
выходные 08:00 - 23:00
Адрес: Москва, Профсоюзная 31к5
Телефон: +7 (926) 737-90-30
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