Сквош-клуб Drive (Москва)

+7 (926) 737-90-30

О клубе Drive

Ждём в гости!

Мы уверены, что сквош - это идеальный спорт. В него играют замечательные люди: приятные, интересные и позитивные. Мы все очень разные, но нас объединяет одна страсть — сквош!

Пять кортов Courttech (Германия).
* Корты сертифицированы международной федерацией сквоша WSF для проведения турниров PSA.

Паркет Junckers SylvaSquash (Дания).
* Сертифицирован WSF.

- Высота потолков 8 метров (до светильников).
- Освещенность до 1000 люкс.
- Производительность вентиляции 20.000м³/час.

Наше ноу-хау: регулируемое (диммируемое) освещение на каждом корте.

- Просторные раздевалки и душевые.
- Электронные замки и стильные браслеты.

Мягкая зона для стретчинга.

Уютное кафе и зона отдыха.

- Полотенца бесплатно.
- Мячи бесплатно (Pro, Intro, Progress).
- Ракетки в аренду (300 ₽).

Собственная бесплатная парковка у входа в клуб на 15 автомобилей (пропуск не требуется).

- Построено сквошистами для сквошистов!
- Основатели клуба сами играют в сквош и участвуют в любительских турнирах.

3 минуты пешком от м. Новые Черёмушки

Тарифы

На аренду кортов и персональные тренировки

Аренда корта

Прайм-тайм

2.300 ₽/час

будни 07-12, 18-23;
выходные 10-19

Онлайн-бронирование

Аренда корта

Лайт-тайм

1.500 ₽/час

будни 12-18;
выходные 08-10, 19-23

Онлайн-бронирование

Абонементы (аренда)

  • 5 часов Прайм-тайм: 11.000 ₽
  • 5 часов Лайт-тайм: 7.000 ₽
  • 10 часов Прайм-тайм: 21.000 ₽
  • 10 часов Лайт-тайм: 13.000 ₽
Специальные условия
для тренеров

Intro
(первая тренировка)

4.000 ₽/час

Любое время. В стоимость включена аренда корта и аренда ракетки (при необходимости). Полотенца и мячи – бесплатно.

Онлайн-бронирование

Персональная тренировка

4.500 ₽/час

Любое время. В стоимость включена аренда корта и аренда ракетки (при необходимости). Полотенца и мячи – бесплатно.

Онлайн-бронирование

Тренировка с
топ-тренером

6.000 ₽/час

Любое время. В стоимость включена аренда корта и аренда ракетки (при необходимости). Полотенца и мячи – бесплатно.

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Расписание

Групповые тренировки и клубные часы

Понедельник-
Вторник20:00 - 23:00 | Клубные часы (Beginners, M3)
Стоимость участия – 1.500 ₽ с участника
Среда-
Четверг-
Пятница20:00 - 24:00 | Клубный Пятничник (любой уровень): 20-22 играем в сквош, 22-24 играем в настольные игры.
Стоимость участия – 1.500 ₽ с участника
Суббота-
Воскресенье20:00 – 23:00 | Клубные часы (уровень M2/M1)
Стоимость участия – 1.500 ₽ с участника

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Команда

Наши любимые тренеры

Роман Фетисов Head Coach

Многократный чемпион России, действующий обладатель кубка России по сквошу.
Максимальный рейтинг PSA: 308 (март 2007).
Мастер спорта по сквошу.
Судья первой категории по сквошу.

Константин Кострыкин

Серебряный призер чемпионата России 2022.
Игрок сборной России.
Тренер со стажем 10+ лет.
Мастер спорта по сквошу.

Екатерина Марусан

Трехкратная чемпионка России.
Золото на командном чемпионате Европы 2019, капитан женской сборной России.
Действующая чемпионка Москвы.
Многократный призер и победитель российских турниров категории А (Elite).
Тренер ESF Level 1.
Опыт тренерской работы с 2010 года.

Андрей Семёнов

Тренер ESF level 1.
Персональные и групповые тренировки.

Елисей Полуянов

Входит в топ-50 национального рейтинга России по сквошу.
Мастер спорта по настольному теннису.
Двукратный Чемпион России по Racket Triathlon (настольный теннис, бадминтон, сквош).
Член сборной команды России по ракетлону.
Опыт тренерской деятельности 5 лет.

Иван Сырцев

Тренер WSF level 1 (2016).
Тренирует с 2012 года.
Работает с учениками любого уровня: от новичка до профессионала.

Учился у таких известных тьюторов, как Ronny Vlassaks и Handrian Stiff.

Прошел обучение по программе "Нейробиология и спортивная деятельность" (Barca Innovation Hub, 2021)

Екатерина Ушакова

Тренер WSF Level 1.
Первый разряд по сквошу.
Член Федерации Москвы по сквошу.
Входит в топ-20 российского рейтинга.
Победитель и призер Московских и региональных соревнований.
Прошла тренерские курсы Ирины Беляевой.
Проводит индивидуальные и групповые тренировки, спарринг-тренировки, тренировки на английском языке.

Сергей Кострыкин

Легенда Российского сквоша.
Тренер ESF Level 2.
Игрок сборной России с 2002 по 2009 гг.
Многократный призер российских турниров категории Elite и международных турниров серии Masters.
Опыт тренерской работы с 2002 г.
Персональные и групповые тренировки для игроков любого уровня, тренировки и отработка ударов с использованием пушки для сквоша.

Кирилл Котов

Тренер WSF Level 1.
Игровой опыт более 10 лет, 5 лет активной тренерской работы.
Игрок категории B.
Проходил обучение у тьюторов: Арниса Тихвинского, Евгения Козлова, Ирины Беляевой.
Закончил курсы "Тренер Профессионал".

Ирина Беляева

Легенда Российского сквоша.
13-кратная чемпионка России (!)
Максимальный рейтинг в WISPA: 70.
Проводит тренерские курсы, индивидуальные и групповые тренировки для всех уровней игроков.

Евгений Пикулин

Неутомимый игрок категории B.
Персональные тренировки с новичками, спарринг-партнер.

Bidu (Египет)

Преподает только на английском языке.
Опыт тренерской работы с 2003 года.
Преподавал сквош в Египте (2003-2010) и ОАЭ (2012-2021).
Максимальный рейтинг в PSA: 415 (в 2017 году).
Победитель и призер большого количества любительских соревнований в Египте и ОАЭ.
* Временно уехал.

Корпоративные и частные мероприятия

Корпоративные и частные мероприятия

Устали от скучных корпоративов и хочется чего-то новенького? Мы можем организовать корпоратив или день рождения (взрослое/детское) под ключ. К вашим услугам наш клуб (закрываем полностью), лучший тренерский состав, аниматоры, кафе (до 30 человек), 3 кВт звука. Возможны ночные мероприятия.

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Корпоративный сквош

Хотите улучшить физическую форму своих сотрудников и повысить их лояльность вашему бренду? Клуб Drive и наши лучшие тренеры к вашим услугам! Составим удобный график и план тренировок. Заключим договор, оплата по безналичному расчету ежемесячно.

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Ответы на часто задаваемые вопросы

Обувь для игры на сквош-корте обязательно должна быть не с черной подошвой. Наиболее оптимальный вариант – это специализированная обувь для сквоша (например, линейка Asics Gel Blade, Adidas Stabil, кроссовки Harrow, Ashaway, Salming).

Такая обувь не только обеспечивает качественное сцепление с покрытием корта, но и защищает голеностопы и ахиллы от растяжений и разрывов. Однако для первых тренировок подойдет любая спортивная обувь, предназначенная для зала (для волейбола, гандбола, бадминтона и даже тенниса).

Обычно мужчины играют в сквош в шортах и футболке, женщины – в футболке и юбке.
Одежда аналогична одежде для бадминтона, тенниса.

У нашего клуба есть своя собственная парковка на 15 автомобилей. Парковка бесплатная, без шлагбаума, предварительное бронирование не требуется.

Нужно взять спортивную одежду и кроссовки (не с черной подошвой!). Рекомендуем взять так же тапочки для душа и свою бутылочку для воды (мы за экологию, хотя в случае отсутствия бутылочки дадим стаканчик). Ракетки есть в нашем клубе в аренду. Мячи и полотенца даём бесплатно.

Можно, но крайне не рекомендуем этого делать.

Во-первых, Вы можете испортить впечатление от сквоша просто потому, что начнете неправильно в него играть. Тренер на первой тренировке (интро) расскажет короткую версию правил и объяснит, как правильно держать ракетку, как наносить удар справа и слева, как передвигаться по корту так, чтобы доставать мячи и при этом не мешать своему сопернику.

Во-вторых, непонимание схемы движения игроков на корте может быть травмоопасно: можно врезаться в соперника, ударить его ракеткой или попасть в него мячом.

Специально для тех, кто хочет попробовать сквош, у нас есть специальное предложение: Intro-тренировка по акции.

Полные правила игры со всеми нюансами турнирного судейства можно прочитать здесь [PDF, 64 стр].

Короткую версию правил, знаний которых будет достаточно для того, чтобы начать играть, вам расскажет тренер на Интро-тренировке. Обычно для этого достаточно нескольких минут. Горячо рекомендуем как минимум первый раз (а лучше несколько первых раз) заниматься с тренером. Вам расскажут базовые принципы игры, основы техники и тактики, и простыми словами объяснят ключевые правила.

Если вы "заразитесь" сквошем (как мы) и будете участвовать в турнирах, то разберетесь и в тонкостях правил игры (которые возникают в основном из-за того, что оба игрока находятся на одной игровой площадке и в процессе игры могут друг другу мешать, и эти помехи можно по-разному трактовать, иногда субъективно).

PAI (Personal Activity Intelligence) — это индекс физической активности, который разработали в Норвежском университете науки и технологий и затем внедрили во многие фитнес-трекеры. В независимом исследовании HUNT (которое длилось более 35 лет и в котором участвовали свыше 230.000 человек) было доказано, что поддержание PAI на уровне 100+ значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает ожидаемую продолжительность жизни в среднем на 4.2 года.

В исследовании было отмечено, что для достижения 100 пунктов нужно двигаться 40 минут на пульсе около 160–170 ударов в минуту или 60 минут при 150–160 ударах в минуту. Чем менее подвижна физическая активность, тем дольше должны продолжаться занятия, чтобы получить очки PAI.

Сквош – это один из самых активных видов спорта и, соответственно, быстрых и непринужденных способов зарабатывать PAI, так как игра обычно проходит на высоком пульсе и дает высокую кардионагрузку. Час игры в сквош обычно дает игроку максимально достижимые 75 PAI за день.

Кроме того, сквош – это спорт №1 по энергозатратам среди всех видов спорта (за час активной игры можно сжечь до 1000 калорий). Журнал Forbes в 2003 году назвал сквош самым здоровым видом спорта по итогам собственного исследования.

Сквош-клуб Drive

Режим работы:
будни 07:00 – 23:00
выходные 08:00 - 23:00

Адрес: Москва, Профсоюзная 31к5
Телефон: +7 (926) 737-90-30
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